La deuxième session des consultations politiques algéro-serbes s'est tenue lundi à Alger, sous la coprésidence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani et du Secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères serbe, Goran Aleksic, qui effectue une visite de deux jours en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de ces consultations, les deux parties ont examiné l’état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, à la faveur des réformes politiques et économiques engagées par l’Algérie et de la qualité des relations historiques d’amitié et de coopération unissant les deux pays.

A cet égard, souligne le ministère dans son communiqué, "les deux parties ont réitéré leur engagement mutuel à donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération bilatérale et à préparer activement et substantiellement les prochaines échéances bilatérales.

Elles sont également convenues de travailler conjointement à bâtir une coopération économique mutuellement avantageuse tirant profit des avantages comparatifs qu’ offre le nouveau cadre juridique national d’investissements".

A cet effet, les deux responsables se sont accordés sur la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, des TICs, de l’infrastructure, de l’hydraulique, du tourisme, de l'énergie, de l’enseignement et de la culture et de les hisser au niveau de la qualité de leurs relations politiques, conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue serbe, M. Aleksander Vucic, souligne le communiqué.

Ces consultations politiques ont également été l’occasion de procéder à un échange de vues sur un large spectre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye, au Sahel et au Proche-Orient et les derniers développements dans la région des Balkans, poursuit le texte.

Concernant les questions du Sahara occidental et du Kosovo, cet échange fructueux et sincère a permis d’éclaircir les positions sur ces questions tout à fait distinctes sur le plan du droit international, permettant ainsi de récuser les fausses interprétations de certaines parties à ce sujet.

Une large convergence de points de vue s’est dégagée sur le ferme attachement des deux pays aux valeurs et principes de la Charte des Nations unies, au res pect du droit international et de la légalité internationale et au règlement pacifique des conflits.

Les deux parties sont convenues de renforcer la concertation entre l’Algérie et la Serbie au sein des instances régionales et internationales et d’appuyer les efforts de la communauté internationale dans la recherche de solutions pacifiques aux crises et conflits, conformément aux résolutions des Nations Unies et aux principes du droit international.

Par ailleurs, les deux parties ont examiné également les voies et moyens de redynamiser la coopération et la concertation au sein du Mouvement des non-alignés, en prévision des prochaines échéances prévues dans ce cadre qui conserve toute sa pertinence dans le contexte internationale actuelle.

Enfin, le Secrétaire d'Etat au ministère serbe des Affaires étrangères a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, conclut le communiqué du ministère.