Treize Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs mardi avant l'aube dans des frappes aériennes sionistes sur la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne (Wafa).

Un précédent bilan faisait état de 12 martyrs et 20 blessés. Des avions de combat de l'occupant sioniste ont ciblé un certain nombre de maisons et d'appartements dans les villes de Rafah et Khan Yunis, au centre et au nord de la bande de Ghaza, a précisé Wafa qui cite un de ses correspondants sur place.

Plusieurs Palestiniens étaient coincés sous les décombres des maisons bombardés par les avions de guerre de l'occupant sioniste, ajoute la même source, relevant que des dizaines de tonnes d'explosifs et plusieurs missiles ont été largués sur différentes zones de Rafah et de Beit Hanoun lors de ces frappes aériennes.