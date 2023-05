L’insécurité alimentaire devrait atteindre l’un de ses stades les plus graves d’ici le mois d’août en République centrafricaine (RCA) si une réponse adéquate n’est pas apportée, ont alerté lundi les Nations unies.

"La région nord de la RCA connaissait déjà une insécurité alimentaire aiguë, une situation qui devrait atteindre l’un de ses stades les plus graves d’ici le mois d’août si une réponse adéquate n’est pas apportée", a indiqué, dans son dernier rapport de situation, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). En raison de l’insécurité qui règne le long de la frontière, le trafic entre le Soudan et la RCA a été fortement perturbé, ce qui a entraîné une forte augmentation du prix des produits de première nécessité, a relevé l’agence onusienne, notant que le Soudan approvisionne plusieurs villes de la RCA, particulièrement Birao dans la Préfecture de la Vakaga et Ndélé dans la Préfecture de Bamingui-Bangoran.

Selon l’Aperçu des besoins humanitaires pour 2023 publié en novembre 2022, environ 120.000 personnes ont besoin d’aide humanitaire et de protection dans le nord d e la République centrafricaine. Cette alerte d’OCHA intervient alors que les localités frontalières se trouvent généralement dans une région inondable. Et avec l’arrivée de la saison des pluies au courant de ce mois, l’accès à cette région sera très limité. L’agence onusienne a également indiqué que la communauté humanitaire travaille d’arrache-pied pour assurer que les personnes en besoin reçoivent l’aide nécessaire en temps opportun, notamment en adaptant les dispositions logistiques.