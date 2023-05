La commémoration du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 a été placée sous le signe de la mémoire et de l’édification du pays à travers les wilayas du centre où des conférences et des activités culturelles sur l’événement ont été animées et des projets de développement lancés ou mis en service.

Concernant le développement, les autorités locales de Bouira, à leur tête le wali Abdelkrim Laâmouri, ont procédé, dans le sillage de cette commémoration, à la mise en service d’un projet de raccordement au réseau du gaz de quelque 113 foyers dans la commune d’Ouled Rached (Sud-est de la wilaya).

Au chef-lieu de wilaya, le responsable a posé la première pierre pour la réalisation de quatre groupes scolaires au profit des quartiers 338 logements, 153 logements cité Errich, avant de donner le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un siège pour la brigade mobile de la police judiciaire à la cité Belmahdi.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, les autorités locales ont procédé à la remise des clés aux bénéficiaires des 44 logements publics locatifs de la commune de Tizi-Ghen iff (sud-ouest de la wilaya), alors qu’à Boumerdes il a été procédé à la distribution de cinq ambulances aux institutions hospitalières.

Le volet historique de la commémoration a été marqué à Blida, par l’organisation d’un colloque national sous le thème "l’écho des massacres du 8 mai 1945" à l'université Ali Lounici, durant lequel les participants ont souligné l'importance de multiplier les travaux et les publications sur la Révolution et sur les événements l’ayant précédé.

Ils ont, également, observé que les massacres du 8 mai 1945 ont renforcé chez le peuple algérien la détermination à se libérer du joug du colonial français, notant que même si ces événements reflètent la souffrance des algériens pendant la période d'occupation, ils ont aussi mis en avant son courage et son engagement pour l'indépendance. A noter que des activités culturelles commémorant les massacres du 8 mais 1945, ont été organisées dans plusieurs wilayas du centre. C’est le cas à Ain Defla qui abrite Des journées sur la poésie populaire et de la chanson bédouine engagée organisées à la bibliothèque principale de lecture publique Hamdane Hadjadji.

A Djelfa, le théâtre régional Ahmed Benbouzid a présenté une pièce théâtrale intitulée "La vraie histoire de Houria", une dramaturgie mise en scène par Ahmed Khoudi, adaptée du texte de l'ami de la Révolution algérienne, l'écrivain martiniquais Daniel Boukman qui met en lumière les différentes étapes de la lutte et de la résistance des femmes algériennes et leur contribution active à la libération du pays, aux côtés des hommes. A Tizi-Ouzou, ou l’exposition d’arts plastiques "60 ans de création picturale algérienne" se poursuit à la maison de la culture Mouloud Mammeri, le théâtre régional Kateb Yacine a présenté une pièce théâtrale "mémoire d'un moudjahid" qui revient sur les affres du colonialisme et les sacrifices consentis par les aînés pour la libération du pays de son joug.

Le théâtre a été aussi au rendez-vous à Boumerdes où le club littéraire "Noune", a initié, entre autres, une exposition de livres à la bibliothèque de lecture publique et une pièce théâtrale intitulée "le détenu", ainsi qu'un concours de poésie.