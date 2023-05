La commémoration du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, une date érigée en journée nationale de la mémoire, a été marquée lundi dans les wilayas du sud du pays par diverses activités commémoratives ponctuées d'opérations de lancement de projets de développement.

Les autorités locales accompagnées des membres de la famille révolutionnaire se sont rendus aux carrés des martyrs pour lire la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada et déposer des gerbes de fleurs devant les stèles commémoratives.

Dans la wilaya d’Ouargla, la délégation officielle, conduite par le chef de l’exécutif local, a donné le coup d’envoi d'une série d'opérations de développement, dont la réalisation d’un réseau secondaire d’assainissement, au quartier "Aïn Lagdima" dans la commune d’Aïn El-Beida.

Il sera procédé, en outre, à la réhabilitation d'un tronçon de route long de 500 mètres dans la commune de Sidi-Khouiled, l’aménagement urbain et l’installation de l’éclairage public au niveau de la même collectivité ainsi que la réalisation d’autres projets d'aménagement urbain au nive au de l’avenue de la Palestine au chef-lieu de wilaya. A El-Méniaâ, l’évènement a donné lieu à la mise en service du siège de la délégation de wilaya de la sécurité routière et le lancement des travaux de réhabilitation de l’Etablissement public hospitalier (EPH / Colonel Mohamed Chabani) au chef-lieu de wilaya.

En parallèle, des conférences ont été animées et une exposition placée sous le slogan "Timimoun perspectives de la mémoire vivante" a été mise sur pied à l’occasion. Dans la wilaya de Ghardaïa, la célébration de la journée nationale de la mémoire, a été marquée par le coup d’envoi de projets de réalisation d’un forage de 530 mètres de profondeur à Bouhraoua (ouest de la ville de Ghardaia), pour améliorer l’alimentation en eau potable et d’un Collège d’enseignement moyen (CEM) dans le nouveau pôle urbain Oued N’chou (nord de Ghardaia).

A El-Meghaier, les autorités locales ont procédé au lancement des opérations de développement, entre autres, le raccordement des exploitations agricoles au réseau d’électrification dans la localité de Sebala (chef-lieu) et des travaux d’aménagement d’une mini-zone d’activités et de la réalisation d'une station de d'épuration des eaux usées dans la daïra de Djamaa. Aussi, un projet de 50 logements publics locatifs (LPL) à Sidi-Amrane, au monument où des établissements relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et des structures de santé ont été baptisés des noms des modjahidine décédés et chouhada. A Djanet, à l’extrême sud-est du pays, diverses activités ont marqué la célébration du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, dont l’attribution de titres de propriétés, de terrain à bâtir au titre du programme des lotissements sociaux et l’organisation d’une cérémonie en l’honneur des vainqueurs dans différentes compétitions sportives et culturelles. Une exposition de photos, documents et livres historiques, des concours de dessin et d'expressions culturelles dédiés aux enfants, et une rencontre sur les massacres du 8 mai 1945, ont été organisés à Illizi.