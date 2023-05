Les exportations de la Chine se sont tassées en avril tandis que les importations ont poursuivi leur repli, pénalisées par une reprise fragile de la deuxième économie mondiale et une demande mondiale atone, selon des chiffres officiels publiés mardi.

La menace de récession aux Etats-Unis et en Europe, combinée à une inflation galopante, contribue à affaiblir la demande internationale en produits chinois. Dans ce contexte, les exportations de la Chine ont augmenté le mois dernier de 8,5% sur un an mais à un rythme nettement plus faible qu'en mars (14,8%), selon les chiffres en dollars des Douanes chinoises. Il est toutefois meilleur qu'espéré par des analystes sondés par l'agence Bloomberg (8%).

Les ventes à l'étranger du géant asiatique progressent pour le deuxième mois d'affilée après avoir été constamment dans le rouge depuis octobre, au moment où la politique dite du "zéro Covid" pénalisait lourdement l'économie du pays.

La Chine a levé en décembre l'essentiel de ses restrictions sanitaires draconiennes, ouvrant la voie à une reprise de l'activité qui peine toutefois à se concrétiser dans cert ains secteurs.

Les importations du pays ont quant à elles poursuivi leur repli le mois dernier (-7,9% sur un an), selon les Douanes chinoises. "La contraction des importations est en partie due au ralentissement de la demande mondiale, qui affecte à son tour les importations chinoises de pièces et de composants", fait remarquer M. Zhang.

L'excédent commercial du géant asiatique a malgré tout atteint en avril 90,2 milliards de dollars (82 milliards d'euros), contre 88,1 milliards de dollars un mois plus tôt. Le mois dernier, les échanges commerciaux avec les Etats-Unis ont baissé de 11,2% sur un an, ceux avec l'Union européenne de -3,5%. Ils ont en revanche nettement progressé avec la Russie (+41,3%) avec des exportations qui ont bondi (+67.2% sur un an), selon les Douanes.