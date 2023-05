Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne devrait augmenter de 0,3% en 2023, selon la dernière étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publiée lundi. "Grâce à l'atténuation des difficultés au niveau des chaînes d’approvisionnement, à des carnets de commande bien remplis et à une demande d’exportations en hausse, la croissance du PIB pourrait remonter à 1,3% en 2024", relève l'OCDE dans son étude consacrée à la politique économique de l'Allemagne.

En effet, la conception judicieuse des subventions aux prix du gaz et de l'électricité et la baisse des prix de l'énergie, conjuguée aux économies de gaz rendues obtenues grâce à des conditions météorologiques clémentes et à la diversification des approvisionnements en énergie via de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL), ont permis de stabiliser la confiance des investisseurs et des consommateurs, mais les incertitudes restent importantes, selon l'OCDE.

Depuis les années 2000, l'Allemagne est confrontée à des sorties de capitaux privés qui s’expliquent par la faiblesse de la demande intérieure et de la dyn amique des entreprises, note la même source, relevant que l’investissement, tant public que privé, est modeste comparativement à la situation en vigueur dans de nombreux autres pays de l'OCDE. Par ailleurs, l'étude fait savoir que l'inflation va sans doute s’établir en moyenne à 6,6 % en 2023, les entreprises continuant de répercuter la hausse des coûts des intrants sur les consommateurs et les tensions salariales demeurant fortes. "Pour limiter les tensions inflationnistes, les pouvoirs publics devraient s’employer à contenir le déficit public. Il conviendrait de surveiller attentivement les vulnérabilités du secteur financier", préconise l'OCDE.