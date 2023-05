Les participants à une journée parlementaire organisée lundi par l'Assemblée populaire nationale (APN) sur la Banque nationale de semences, ont mis en exergue l'importance de cette structure agricole "stratégique" compte tenu de son rôle dans le renforcement de la souveraineté alimentaire et la préservation du patrimoine génétique du pays.

Organisée par la commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement de l'APN, cette journée parlementaire a été présidée par le président de la chambre basse du parlement, M. Brahim Boughali, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mohamed Abdelhafid Henni, du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Ahmed Badani, et de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fazia Dahleb.

Dans ce cadre, les experts et les responsables ayant pris part à cette journée ont insisté sur le rôle de la Banque de semences dans la concrétisation des démarches visant à renforcer la souveraineté et la sécurité alimentaires, et à préserver la diversité biologique nat urelle en Algérie, notamment dans le contexte des crises que connaissent les marchés mondiaux.

A ce titre, l'enseignante à l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA), Dr Hamida Benslimane a expliqué que la création d'une Banque de semences intervenait dans le cadre d'une vision stratégique visant à préserver la diversité biologique et à améliorer la qualité des produits agricoles, mais aussi faire face aux menaces climatiques, relevant la nécessité de récupérer certaines souches disparues.

A son tour, la présidente du laboratoire central du Centre national de control et de certification des semences et plants (CNCC), Samia Meziani, a souligné "la nécessité de protéger les semences, premier maillon dans la chaine de production agricole, en tant que moyen efficace pour relever le défi de préservation du patrimoine biologique national, pérenniser la sécurité alimentaire au profit des générations futures". Cette journée parlementaire a été sanctionnée par une série de recommandations appelant notamment à la création de banques de semences au niveau des wilayas, afin de préserver les caractéristiques génétiques en fonction des particularités géographiques de chaque région. Ils ont préconisé, par ailleurs, de généraliser les laboratoires spécialisés en analyse de semences et des engrai s, ainsi que la création de centres régionaux en mesure de préserver la qualité des semences, insistant sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale pour diversifier les ressources génétiques agricoles. Les participants ont également insisté sur la nécessité de tirer profit des jeunes compétences en les encourageant à créer des start-up spécialisées dans le développement des semences, recommandant d'associer les compétences universitaires algériennes, tout en exploitant les recherches scientifiques produites par les écoles spécialisées. Le président de l'APN, Brahim Boughali a mis en avant, dans son allocution d'ouverture, le rôle de la Banque nationale de semences dans la réalisation de la sécurité alimentaire durable, la réduction de la dépendance aux importations et la préservation du patrimoine génétique du pays. Il a également évoqué "la politique menée par les hautes autorités du pays pour réduire la dépendance à l'étranger", indiquant que pour l'Algérie "miser entièrement sur la production locale est un pari à gagner et un défi à relever", d'où la nécessité de "renforcer, protéger et fournir des semences de base en quantité suffisante".

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mohamed Abdelhafid Henni a ,pour sa part, annoncé que "la Banque nation ale de gènes sera inaugurée le 5 juillet prochain, avec une capacité de conservation de 80.000 souches". Le ministre a également évoqué la Banque nationale de semences, inaugurée le 1e août dernier par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane. Cette banque "constitue la première base pour la plateforme nationale des ressources génétiques agricoles et alimentaires", a-t-il souligné, annonçant, par la même, "la création de 5 à 6 banques spécialisées, dans les wilayas de l'intérieur du pays". Dans des déclarations à la presse en marge de cette journées parlementaire, M. Henni a réitéré la détermination de l'Etat à maintenir le soutien apporté aux éleveurs, notamment en matière d'aliments de bétail suivant les "règles de transparence et de suivi permanant". Rappelant que l'approvisionnement des éleveurs était soumis à des conditions organisationnelles bien définies, le ministre a souligné que les éleveurs "qui ne respectent pas les conditions du recensement organisé par le ministère de l'Agriculture ne pourront pas bénéficier de l'approvisionnement, ne ce sens qu'ils doivent détenir une carte numérique et un certificat de recensement".