L'édition 2023 du Championnat national individuel espoirs de judo se déroulera les 19-20 mai courant, à la salle omnisports Harcha-Hacène (Alger), a appris l'APS lundi auprès des organisateurs.

Les catégories de poids concernées par cette compétition sont celles des -48 kg, -52 kg, 57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et + 78 kg chez les dames, ainsi que celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs. La participation est ouverte aux athlètes nés en 2001, 2002 et 2003, et elle se déroulera suivant un système éliminatoire, avec des repêchages à partir des quarts de finale. Les combats seront d'une durée de quatre minutes. L'engagement se fera suivant les quotas attribués par la Fédération algérienne de judo (FAJ), a-t-on encore précisé de même source.