La course moto Raid Discover Algérie se déroulera du 23 au 27 mai à travers cinq wilayas du Nord-Ouest du pays, avec la participation des meilleurs pilotes algériens et une cinquantaine de concurrents étrangers, a indiqué lundi la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM).

Selon l'instance fédérale, cet évènement qui vise à promouvoir la discipline et le tourisme dans la région verra la participation des 25 meilleurs pilotes algériens auxquels s'ajoutent 50 concurrents étrangers.

Le départ de la course est prévu le 23 mai à Tipasa en direction de Chlef, puis Mostaganem et Oran, avant de retourner à Alger pour l'arrivée programmée au Village africain de Sidi Fredj.

En marge de cette manifestation, la FASM a également programmé le 25 mai une exposition de plus de 1200 motos aux Sablettes (Alger), visant à promouvoir la discipline, ainsi qu'une compagne de sensibilisation et de prévention sur les accidents de la route.

Les organisateurs ont indiqué qu'une conférence de presse se tiendra lundi prochain au forum d'El Moudjahid (Alger) pour donner plus d'informations sur cet évènement.