La pluie qui ne cesse de tomber depuis quelques jours a peut-être réveillé vos douleurs articulaires. Et si vous tentiez les solutions naturelles pour les soulager ?

La pression atmosphérique joue un rôle important dans les douleurs articulaires. En cas de pluie, elle baisse, et la pression des liquides de l'articulation est alors plus forte. Cela provoque une sensibilité accrue ou des douleurs, à cause des barorécepteurs situés dans les tendons des articulations. Pour les personnes qui se sont cassé un bras ou une jambe, l'humidité agit comme un réveil : tout se passe comme si le cerveau se rappelait la douleur ressentie au moment de la fracture.

UNE SÉANCE D'OSTÉOPATHIE :POURQUOI ÇA PEUT MARCHER ?

L'ostéopathie est une thérapeutique manuelle fondée sur des manipulations osseuses ou musculaires pour corriger la perte partielle ou totale de mobilité d'une articulation du corps. Elle utilise des techniques de pression, d'étirement ou de torsion. Lors de douleurs barosensibles, cette méthode redonne au corps la faculté de s'adapter aux périodes humides.

Comment on pratique ? Le thérapeute restitue la mobilité des articulations sus et sous-jacentes afin de diminuer les pressions qui s'exercent au niveau des vertèbres cervicales par exemple. Il fait de même pour les tensions des ligaments et muscles qui peuvent influencer la zone douloureuse.

Exercices : en cas de douleurs cervicales, faire 20 flexions-extensions du cou puis 20 rota tions lentes à droite et à gauche.

LA CHALEUR : POURQUOI ÇA PEUT MARCHER ?

La chaleur est la technique la plus rapide et la plus agréable pour décontracter les muscles et articulations douloureuses.

Comment on fait ? Poser sur la zone sensible une compresse chaude, un patch chauffant ou une bouillotte chaude mais pas brûlante, enveloppée dans une petite serviette-éponge, le plus longtemps possible. Pour continuer l'effet décontraction, entourer les muscles avec un foulard de soie qui garde la chaleur ou une ceinture lombaire.

LA PRÊLE DES CHAMPS : POURQUOI ÇA PEUT MARCHER ?

La prêle est riche en minéraux (potassium, sodium), dont la silice qui renforce les tissus articulaires et stimule la production de l'os.

En tisane : 1 cuillerée à soupe de prêle par tasse d'eau. Faire bouillir 3 min, laisser infuser 10 min. Filtrer. Boire 2 ou 3 tasses en dehors repas, jusqu'à l'amélioration des symptômes.

En bain détente : faire bouillir 2 min 100 g de prêle dans 50 cl d'eau. Laisser infuser 10 min, filtrer, ajouter à l'eau du bain. Se détendre 15 min et ne pas se rincer.

En gélules : suivre les indications du fabricant.

L'HUILE ESSENTIELLE D'EUCALYPTUS CITRONNÉ : POURQUOI ÇA PEUT MARCHER ?

L'huile essentielle (HE) d'eucalyptus citronné, anti-inflammatoire, antirhumatismale, combat les douleurs musculaires et articulaires.

Comment on l'utilise : mettre 5 gouttes d'HE dans 1 cuillerée à soupe d'huile d'arnica et masser doucement la zone douloureuse 1 ou 2 fois par jour.

Formule plus complète : dans un roll-on de 15 ml, mettre 1 cuillerée à café d'huile végétale (arnica ou calophylle inophyle), 25 gouttes d'HE d'euca yptus citronné, 25 gouttes d'HE de menthe poivrée, 25 gouttes d'HE d'héli-chryse italienne. Masser l'articulation, appliquer une compresse chaude. Jusqu'à 5 fois par jour. Contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante, l'enfant de moins de 6 ans et la personne épileptique.