Le secteur de la santé de la wilaya de Sidi Bel Abbes a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation et d’équipement des établissements et structures de santé, durant l’année en cours, a-t-on appris, mardi, du Secrétaire général de la wilaya, Mabrouk Ouled Abdennebi.

Le même responsable, qui a présenté un bilan annuel des activités de la wilaya, de l’année 2022-2023, lors de la première session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), a indiqué que le secteur de la santé verra, durant l’année en cours, l’achèvement des opérations de réhabilitation et de remise à niveau des établissements de santé, outre la fourniture du matériel médical nécessaire.

Il s’agit d’achever les opérations d’acquisition des équipements médicaux du centre anti-cancer de Sidi Bel Abbes, de même que les travaux de mise à niveau des hôpitaux de Sfisef et Benbadis, en plus de l’extension de l’Ecole de formation paramédicale de Sidi bel Abbes et la réalisation de travaux de réhabilitation de l’hôpital de Tabia mixte, selon la même source.

Une fiche technique est en cours d’é laboration pour la construction d’une maison d’hébergement des accompagnateurs de malades cancéreux, ainsi que l’acquisition d’équipements médicaux au profit des établissements publics spécialisés en gynécologie-obstétrique, en plus de six (6)ambulances, a-t-il ajouté.

Concernant les principaux projets livrés et en cours de réalisation du secteur de la santé, le Secrétaire général de la wilaya a fait part de la réalisation, l’année dernière, d’une polyclinique à la cité 1.500 logements à Sidi bel Abbes et d’une polyclinique à Tessala, en plus d’une unité de transfusion sanguine.

Il a également souligné que les travaux d’extension de l’établissement hospitalier spécialisé en gynécologie-obstétrique sont en cours, de même que la réhabilitation des polycliniques de la wilaya et le renouvellement des équipements médicaux des établissements de santé, notamment par des équipements de dépistage et d’examen, tandis que le centre régional anti-cancer sera doté d’équipements de stérilisation par résonnance magnétique et d’un scanner.

Il est à noter que plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de la première session ordinaire de l’APW ont été examinés, tels que l’avis de notification de la commission des dotations financières du budget de la wilaya, qui ont été avancées entre les deux dernières ses sions du conseil ainsi, que l’adoption de la dissolution de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial de l’amélioration urbaine.

D’autres points seront examinés, lors de cette session, à savoir la présentation du rapport de la commission économique et financière de l’APW sur la valorisation du patrimoine de la wilaya, ainsi que l’adoption des recommandations des commissions de la santé, de l’hygiène et de la protection de l’environnement liées au secteur de la santé.