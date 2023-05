La campagne nationale de sensibilisation et de prévention contre les risques liés à la saison estivale a été lancée dimanche à partir de Chlef, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.

En procédant au coup d’envoi de la campagne nationale de prévention des risques liés à la saison estivale, notamment la noyade au niveau des plages interdites et des plans d'eau, les incendies de forêts et de récoltes agricoles, l'empoisonnement scorpionique et les accidents de la circulation, M. Merad a souligné "la nécessité de préserver la vie du citoyen et de ses biens et de lui permettre de vivre dans un environnement sans risques".

Le ministre, qui était accompagné du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, a assuré, en outre, que l'Etat "œuvre pour assurer au citoyen un environnement sans risques, et ne ménage aucun effort pour atteindre le niveau requis dans la préservation de la sécurité des citoyens et la protection de leur vie et de leurs biens.

"La réalisation de cet objectif est tributaire de certaines actions préventives et d’un nombre de mesures", a-t-il précisé. Soulignant l’implication de tous les partenaires dans cette campagne, M. Merad a, également, affirmé la "disponibilité" des services concernés "à lutter contre les incendies de forêts et de récoltes".

Dans un communiqué émis à l’occasion, la Direction générale de la Protection civile a qualifié cette campagne d’ "opportunité précieuse pour les citoyens en général et les enfants en particulier, pour bénéficier de conseils et orientations sur les dangers liés à la saison estivale et sur les mesures préventives susceptibles de les réduire".

La même direction a souligné, au titre des efforts visant la consécration de cet objectif, "la mise en œuvre d’un riche programme, en coordination avec différents organismes concernés par la gestion de la saison estivale". Le programme stipule, notamment, une large diffusion des recommandations préventives au sein de la société et en milieu familial, pour l’ancrage d’une culture de prévention contre les risques.

S'agissant des incendies de forêts, de récoltes et des palmiers, la même Direction a donné des instructions aux directeurs de la protection civile des wilayas, pour "mener des campagnes de sensibilisation de proximité au profit des agriculteurs et l a mettre en place un dispositif d'intervention spécial pour lutter contre les feux de forêts durant la saison estivale, notamment en mettant à profit les colonnes mobiles anti-incendie, tout au long de la période des moissons", selon la même source. A l’entame de sa visite, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a visité, dans la matinée, les sites de camping et des exercices de simulation, mitoyens au marché hebdomadaire à bestiaux de la commune de Chlef, avant de se rendre au siège de l'ex-société de minoterie-semoulerie-pâtes, où il a assisté à un exercice de simulation d'un tremblement de terre.

M. Merad a, également, passé en revue le dispositif de lutte contre les incendies de forêt de la région de Kefafsa, avant de procéder, au siège de la wilaya, à l’ouverture d’une rencontre intitulée "La dimension locale de la prévention des risques majeurs".