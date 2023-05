La caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Skikda a lancé dimanche une vaste campagne de prévention des feux de forêts qui se poursuivra jusqu’à fin mai et cible les agriculteurs et éleveurs, a indiqué son directeur, Hamza Hanachi.

L’opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives de la direction générale et porte sur l’organisation de sorties conjointement avec les agents de conservation des forêts et de la protection civile vers les aires forestières et la sensibilisation des agriculteurs et éleveurs riverains à la prévention des feux de forêts et aux premières réactions à avoir en cas d’incendie.

La CRMA procédera durant cette campagne à la distribution de moyens de lutte contre les incendies et des tenues anti-feux gratuitement aux agriculteurs et éleveurs dans "une initiative d’accompagnement et de soutien aux agriculteurs", a-t-il dit.

Parallèlement, des journées de sensibilisation régionales sont prévues en coordination avec les CRMA des wilayas de l’Est du pays et se tiendront chaque semaine dans une wilaya différente, selon le même responsable, précisant que ces rencon tres seront une occasion pour présenter les divers produits d’assurance agricole.

Le service des risques agricoles à la CRMA Skikda n’a enregistré au cours du premier trimestre de l’année en cours aucun incident ou cas de dédommagement d’agriculteurs assurés, a ajouté la même source qui a expliqué cela par le respect des agriculteurs des conseils qui leur avaient été donnés auparavant.