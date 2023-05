La commission de la wilaya d’El Tarf de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes pour l’été 2023 a été installée dimanche au niveau de l’unité principale de la protection civile.

Présidée par le secrétaire général de wilaya, Sami Medjoubi, la commission se compose de représentants de neuf directions exécutives dont celles des ressources en eau et de l’agriculture et a pour mission de coordonner entre l’ensemble des intervenants avec des associations de la société civile et des habitants riverains des forêts aux efforts de prévention et de lutte contre les feux de forêts.

En marge de la cérémonie d’installation, le chargé de communication à la conservation des forêts, Amar Sebti, a indiqué que les services de la conservation ont aménagé plus de 130 points d’eau à travers les 24 communes de la wilaya outre l’acquisition de nouveau matériel de prévention et d’intervention contre les incendies.

Il a également fait état de la mobilisation de 18 véhicules légers et 132 agents forestiers pour la période du 1er juin au 15 octobre.

Pour sa part, le lieutenant, S eif-Eddine Medaci, chargé de communication à la direction de la protection civile, a précisé que la colonne d’intervention mobile de lutte contre les feux de forêts et de récoltes sera constituée à compter du 1er juin prochain et sera composée de 60 sapeurs-pompiers et 15 camions anti-incendie.

Le dispositif de cette colonne permet des interventions rapides pour la protection du couvert végétal et des exploitations agricoles ainsi que les vies et biens des riverains des aires boisées, selon la même source.

Des commissions opérationnelles mixtes ont déjà entamé la coordination avec la société civile locale dès le mois d’avril passé en vue de sensibiliser à tout ce qui a trait à la lutte contre les incendies et leur signalement rapide.