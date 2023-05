Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la pose de la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle Cité médiatique, interviendra le 5 juillet, parallèlement à la célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaines de télévision et stations de radio nationales, le président de la République a indiqué que ce "projet comprend des sièges pour l'Etablissement public de télévision et la Radio nationales, une Maison de la presse et bien d’autres médias nationaux".

Par ailleurs, M. Tebboune a passé en revue les principaux acquis de l’Algérie nouvelle qui, "n'est point un slogan, mais un retour aux fondements avec exploitation des capacités que recèle le pays pour explorer de nouveaux espaces".

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a évoqué le secteur de l'enseignement supérieur qui connaît "un véritable essor, avec 250.000 étudiants diplômés par an". "Un pays qui atteint ce chiffre ne peut qu'évoluer et aller de l'avant", a-t-il souligné, jugeant important de s'énorgueillir au vu de ce qui a été réalisé jusque là, indiquant que "ce que nous avions vécu auparavant, doit nous pousser à avancer pour être à la hauteur de l’Algérie nouvelle". Le Président Tebboune a, d’autre part, réaffirmé l'intérêt qu'il accordait à la communauté algérienne à l'étranger et son souci de maintenir ses membres proches de leur mère-patrie.