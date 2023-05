Le ministère du Tourisme et de l'artisanat, a démenti, dimanche, les informations relayées sur les réseaux sociaux sur une prétendue expulsion de pèlerins algériens d'un hôtel à la Mecque, les qualifiant "d'infondées" et les vidéos partagées à ce sujet de "fallacieuses". "Suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux et certains médias au sujet de la prétendue expulsion de pèlerins algériens d'un hôtel à la Mecque, le ministère du Tourisme et de l'artisanat affirme que ces informations sont infondées et les vidéos partagées à ce sujet sont fallacieuses et ne concernent pas les pèlerins algériens", lit-on dans un communiqué du ministère.

A cet effet, le ministère du Tourisme appelle "à la vérification de toute information avant sa publication ou son partage via les réseaux sociaux pour ne pas induire l'opinion publique en erreur". Après les investigations menées par ses services sur les conditions d'hébergement des pèlerins algériens à la Mecque, précisément à l'endroit cité dans cette information, il s'est avéré que "ces derniers n'ont rencontré aucune difficulté lors de leur séjou r qui se déroule normalement".

Par ailleurs, le ministère a appelé les agences de tourisme "à faire preuve de professionnalisme envers leurs clients d'autant que la saison du hadj approche, l'objectif étant de leur prodiguer les meilleurs services et de leur réserver le meilleur traitement" (pèlerins), et d'éviter "d'éventuelles sanctions dues à un quelconque manquement à leurs engagements envers les hadjis et pèlerins (Omra) en particulier et les touristes en général".