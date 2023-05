Plus de 50 exposants ont confirmé leur participation à la manifestation nationale "la fête de la pomme de terre", qui aura lieu à Mostaganem, les 10 et 11 mai, a-t-on appris, dimanche, des organisateurs. L'organisateur de cette manifestation économique, la première du genre au niveau national, Mohamed Ali Adda Benyoucef, a indiqué que cet évènement, qui regroupera les professionnels qui exercent dans cette filière stratégique, vise à montrer les capacités des différentes wilayas du pays et les opportunités de travail concernant la maîtrise des opérations de production, de transformation et de réalisation de l’autosuffisance en la matière.

A ce propos, il a ajouté qu’une exposition sera organisée, à laquelle prendront part les pionniers dans le domaine de la production de la pomme de terre, les importateurs, les distributeurs et les entreprises spécialisées dans l’industrie de transformation et d’agroalimentaire, en plus d’experts, techniciens et acteurs dans le domaine du matériel agricole et des techniques nouvelles. Cette manifestation sera renforcée par un programme riche et varié, comprenant des ateliers techniques et d’autres de formation, encadrés par de nombreux experts, et ce, parallèlement à la tenue d’une conférence nationale sur la pomme de terre, qui sera dédiée, dans sa première édition, à la couverture sanitaire de ce tubercule, selon M. Adda Benyoucef.

Le même interlocuteur a souligné que cet évènement, qui coïncide avec le pic de la récolte de la pomme de terre de saison, se veut un espace d’échanges et de communication entre les producteurs, en provenance des wilayas d’El Oued, Aïn Defla, Mascara, Skikda et Mostaganem, pour les récompenser et annoncer l’initiative de la "Journée nationale de la pomme de terre". Cette manifestation est organisée en coordination avec les services agricoles et la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Mostaganem, avec la contribution de plusieurs associations et coopératives agricoles spécialisées dans la production de la pomme de terre.