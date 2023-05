Une quarantaine de start-up activant au niveau d’"Annaba innovation center" de la commune d’El Bouni (Annaba) ont élaboré des systèmes et prestations numériques au profit des secteurs économique et services, a indiqué dimanche le directeur de ce centre Mohamed-Ali Kouadria.

Dans une déclaration à l’APS, le responsable de "Annaba innovation center" a souligné que les start-up et entreprises innovantes activant au sein du centre au côté de l’incubateur d’entreprises de la wilaya "opèrent dans les domaines liés aux logiciels, l’élaboration de systèmes de gestion et plateformes numériques et jouissent d’importantes potentialités".

"Annaba innovation center" a procédé à la conception de logiciels et systèmes numériques offrant des services pour les secteurs du tourisme, l’artisanat, la santé, l’enseignement à distance, le commerce, l’agriculture, la surveillance des récoltes et les biotechnologies, a-t-il dit, notant que des logiciels ont été également développés au profit de collectivités locales pour la gestion de leurs biens et l’amélioration des recouvrements. Pour le tourisme, la numérisation a concerné les réservations, le paiement électronique, les circuits touristiques et la promotion de destinations touristiques, est-il noté.

L’incubateur d’entreprises assure en outre l’accompagnement technique aux porteurs de projets innovants retenus au sein du même centre qui accueille 120 entreprises, a indiqué M. Kouadria.

"Annaba innovation center" a une dimension régionale en matière d’accueil des porteurs de projets, a-t-il précisé.