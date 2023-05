Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a affirmé mardi à Biskra que les projets et les infrastructures programmés par son secteur sont un prélude à la création d’un pôle sanitaire universitaire dans la wilaya.

Intervenant lors de l’exposé présenté sur le secteur à la salle des réunions de la wilaya, le ministre a indiqué que son département a œuvré à programmer et réaliser de nouvelles structures sanitaires pour consolider les capacités du secteur en prévision de la création future d’un pôle sanitaire universitaire à Biskra.

Le ministre a précisé que les projets retenus pour la wilaya sont la réalisation d’un hôpital de 240 lits avec un service d’Oncologie dans la ville de Biskra, d’un hôpital de 60 lits à El Kantara en plus de l’extension de certains services des établissements hospitaliers qui favoriseront à l’avenir l’organisation des stages des étudiants en médecine et le travail des médecins spécialistes du futur pôle sanitaire universitaire.

M. Saïhi a salué les efforts déployés localement par le secteur et a annoncé la prochaine élévation de 97 salles de soin en centres sanitaires assurant des consultations, des soins paramédicaux avec une unité maternité et enfance pour généraliser les prestations sanitaires à toutes les localités de la wilaya. Il a également porté l’accent sur l’avancée faite en matière de numérisation du secteur qui permet d’importantes économies en matière d’utilisation du papier, l’accès du malade au service sanitaire, la consultation du dossier du patient depuis n’importe quel hôpital et l’économie du recours à de nouveaux examens.

Le ministre qui était accompagné du DG de l’institut Pasteur, Faouzi Derar, et du DG de la Pharmacie centrale, Samir Ferhat a affirmé que compte tenu de la spécificité de la région et des cas de piqûres scorpionniques, les quantités nécessaires de sérum et vaccins ont été fournies, faisant état d’un projet à lancer début 2024 de formule contractuel de recrutement de médecins spécialistes pour couvrir le déficit enregistré dans les régions du Sud du pays.

Il a noté à cet effet que la wilaya de Biskra a bénéficié d’un renforcement par 184 médecins spécialistes.

Le ministre a visité le centre Emir Naïf de néphrologie et posé la première pierre du projet d’hôpital 240 lits dans la capitale des Ziban dont le délai de réalisation a été fixé à 32 mois.

Il s’est également enquis du proj et de numérisation du secteur à la policlinique de la commune de Branis (15 km au Nord-est de Biskra).