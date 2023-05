Des conférences dédiées à la simulation chirurgicale, une première en Algérie, sont

au programme de la 25e édition du Salon de la santé "SIMEM" ouvert mercredi à Oran,

a-t-on appris des organisateurs.

Il s’agit d’un programme initié par la start-up "Anatomis", partenaire des journées scientifiques du SIMEM, qui s’étalera sur deux jours et sera consacré à des simulations chirurgicales dans différentes spécialités, dont la gastrologie, la chirurgie viscérale, la neurochirurgie et l’ORL, a précisé Pr.

Chiali Hakim, gérant associé de la start-up.

Le programme prévoit des conférences jeudi et samedi matin, alors que les ateliers pratiques sont programmés dans l’après-midi, a-t-on indiqué de même source, soulignant que les rencontres sont ouvertes aux praticiens de la santé et aux étudiants en médecine.

La 25e édition du Salon international "SIMEM" a ouvert ses portes mercredi, avec la participation de plus de 200 exposants présentant des produits et équipements de quelque 500 firmes d'une trentaine de pays.

Le président de la commission de la santé au niveau du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Pr Mustapha Khiati, qui a présidé la cérémonie d’ouverture du salon, a mis l’accent sur l’importance de se mettre au diapason de toutes les avancées technologiques, notamment dans le domaine de la santé.

"Un tel événement permet de découvrir les nouveautés dans le domaine médical.

Ces avancées nous seront imposées un jour ou un autre", a-t-il déclaré dans ce sens. Ce salon regroupe, comme chaque année, des exposants dans divers domaines de la santé, comme l'imagerie médicale, les laboratoires d'Analyse, les dispositifs médicaux, le mobilier hospitalier, les salles opératoires, l'instrumentation, les consommables, l'hygiène hospitalière, la numérisation, la formation médicale, les publications spécialisés et les services financiers.

Les organisateurs ont, par ailleurs, préparé un riche programme de conférences et journées scientifiques comportant 44 communications, 16 ateliers de formation et quatre symposiums, ce qui permettra d'aborder et de débattre des progrès réalisés et des recherches dans pas moins de 25 spécialités médicales.