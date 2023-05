Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie avait réussi à retrouver sa place en Afrique, mettant l'accent sur la nécessité pour l'Algérie d'avoir une présence effective dans le continent.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaines de télévision et stations de radio nationales, le Président Tebboune a assuré que l'Algérie œuvrait à revenir au sein de sa grande famille en Afrique, un continent où sa présence était auparavant formelle et non effective.

Tous les efforts du pays étaient orientés, lors de la dernière décennie, vers l'outre-mer, a-t-il fait remarquer. A ce propos, le président de la République a mis l'accent sur "la nécessité de se concentrer sur les efforts de développement du continent africain, et ce contrairement aux pays occidentaux qui s'intéressent à l'Afrique sur le plan purement géopolitique". C'est pourquoi, poursuit le Chef de l'Etat, l'Algérie a décidé d'injecter un montant d'un (1) milliard de dollars américains dans le budget de l'Agence algérienne de Coopération inter nationale pour la Solidarité et le

Développement pour le financement de plusieurs projets dans le continent, particulièrement dans l'éducation, la santé et l'eau. "L'annonce de la création de l'Agence, faite en Ethiopie il y a deux ans, devant les dirigeants africains a été chaudement accueillie par l'assistance, car connaissant les bonnes intentions de l'Algérie", a-t-il rappelé.

S'agissant de la question palestinienne, une question centrale pour l'Algérie, le président de la République a affirmé que l'attaque perpétrée contre les lieux saints dans la mosquée Al-Aqsa, exposée à la profanation par les soldats de l'occupation sioniste, sans que personne ne réagisse, est "inadmissible", formant le vœu de voir la désunion arabe se transformer en force. "Il existe un ordre mondial qui s'impose au faible avant le puissant", a-t-il ajouté, souhaitant voir un "changement de la vision arabe" et "le resserrement du rang arabe pour devenir une puissance et un système arabe tel que je l'ai mentionné lors de la réunion de la Ligue arabe". "Nous devrions être les premiers à croire en notre force", a-t-il dit. Plus explicite, il rappellera que la population du monde arabe dépasse les 350 millions d'habitants, c’est-à-dire le nombre de population de la Russie ou des Etats-Unis, et qu'en termes d’atouts et de richesses, le tiers de la richesse mondiale se trouve dans le monde arabe et les pauvres du monde arabe devraient être les premiers à bénéficier de la richesse et des aides.