Un "important" site archéologique datant de l'époque punique, a été découvert dans la ville de Gouraya, à l'Ouest de Tipasa, a annoncé samedi la Direction de la culture et des arts de la wilaya. Il s’agit, selon la directrice du secteur, Sabiha Tahrat, d’un site archéologique datant de la période punique, remontant au IIe ou IIIe siècle avant J-C, selon la datation des ustensiles en poterie découverts sur place.

Lesquels sont représentés par un cimetière de 12 caveaux contenant des ustensiles en poterie, du mobilier funéraire, des restes d'ossements humains et des pièces de monnaie en bronze, selon les résultats de la première inspection du site. Les fouilles se poursuivent actuellement au niveau de ce site, qualifié d’"importante découverte" historique et archéologique, par les spécialistes et experts du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), a ajouté la même responsable.

A noter que cette nouvelle découverte fait suite à des informations parvenues au service du patrimoine culturel de la direction du secteur à Tipasa, portant sur la mise à jour fortuite d'un s ite archéologique dans la région de Sidi Brahem, daïra de Gouraya (Ouest), sur l’itinéraire du chantier du transfert hydrique du Barrage Kef Eddir.

Suite à quoi, l'équipe de protection des biens culturels de la direction a été dépêchée sur les lieux pour une inspection, a précisé Mme Tahrat. Elle a souligné la prise de toutes les procédures et mesures, sous la direction du ministère de tutelle et en coordination avec les autorités de la wilaya, pour le suivi des opérations de fouilles, et la protection et valorisation de la découverte. La région de Sidi Brahem compte trois autres sites archéologiques datant de la période punique, représentés par des caveaux, a souligné la même responsable.