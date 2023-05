Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre le non-respect des objectifs climatiques qui pourrait être "désastreux".

"Le Groupe d'experts international sur l'évolution du climat dit que dépasser 1,5 degré, même temporairement, pourrait être désastreux", a-t-il déclaré lors de la réunion du Dialogue sur le climat de Petersberg (Allemagne) par liaison vidéo.

Guterres a averti que les températures devraient augmenter de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle si les pays maintiennent leurs politiques actuelles.

Il a appelé à "une coopération plus étroite" pour mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et a souligné que "les pays industrialisés devraient tenir leurs promesses et fournir un soutien financier aux pays moins développés pour qu'ils investissent dans les énergies propres".

"La crise climatique exige de l'honnêteté.

Nous ne pouvons résoudre les problèmes que si nous les nommons et les regardons droit dans les yeux", a déclaré Ant?nio Guterres.

"La vérité est que, sur le climat, nous savons quoi faire, quand le faire et pourquoi.

Mais pendant trop lon gtemps, nous avons détourné le regard", a-t-il ajouté.

L'Allemagne accueille la conférence de deux jours sur le climat, qui réunit des représentants d'environ 40 pays, pour discuter des mesures concrètes pour surmonter la crise climatique.