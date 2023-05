Au moins 13 personnes ont été tuées et six autres grièvement blessées dans des glissements de terrain et des coulées de boue provoqués par des pluies torrentielles dans plusieurs villages de l'ouest de l'Ouganda entre mardi et mercredi, ont indiqué vendredi des sources concordantes.

"La police s'est rendue sur place. Nous travaillons avec les dirigeants locaux et les comités de gestion des catastrophes pour répondre à la situation", a déclaré Elly Matte, porte-parole de la police régionale de Kigezi, dans un communiqué. Un précédent bilan avait fait état de 6 morts. Irene Nakasiita, porte-parole de la Croix-Rouge ougandaise, a indiqué que des équipes d'évaluation avaient déjà atteint les zones touchées afin de coordonner les opérations de secours. Le mois dernier, l'Ouganda a lancé une alerte aux catastrophes, avertissant que plusieurs régions de ce pays d'Afrique de l'Est seraient confrontées à des inondations, des glissements de terrain, des coulées de boue et des tempêtes de grêle au début de la première saison des pluies. Selon le ministère des Secours, de la Préparation aux catastrophes et des Réfugiés, certa ines régions de l'est, du centre et de l'ouest du pays, ainsi que le bassin du lac Victoria, devraient connaître des précipitations proches de la normale ou supérieures à la normale jusqu'au mois de mai.