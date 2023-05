L'armée du Niger a annoncé vendredi avoir tué "six terroristes" et en avoir capturé 19 la semaine dernière dans la région de Tillabéri (ouest), où de violents affrontements entre communautés ont fait récemment plusieurs morts, selon des sources locales.

Une "offensive" menée lors de l'opération antiterroriste Niya (Volonté, en langue locale) dans la zone d'Ayorou, a permis d'arrêter 19 "terroristes", d'en tuer six et de détruire deux véhicules, indique le ministère de la Défense dans son bulletin hebdomadaire.

Six armes d'assaut et une mitrailleuse, ainsi des munitions et des moyens de communication, ont été récupérés, ajoute le ministère. L'opération Niya, forte de plus de 2.000 hommes, est déployée depuis février 2022 dans cette région de Tillabéri. La région de Tillabéri, d'une superficie de 100.000 km2, se situe dans la zone dite "des trois frontières" entre Niger, Burkina Faso et Mali.

Le Niger y a lancé plusieurs opérations d'envergure contre les terroristes. Selon des sources locales, de "violents affrontements" ont opposé fin avril et début mai, des sédentaires djerma et des éleveurs nomades peuls dans des villages et ham eaux riverains du fleuve Niger, faisant "plusieurs tués, des blessés" et "de nombreux déplacés".

Les autorités nigériennes mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation auprès des villageois contre les groupes armés qui tentent d'attiser les conflits entre communautés.