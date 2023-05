Les dirigeants d'Afrique de l'Est ont exprimé leurs inquiétudes concernant les violations de la trêve au Soudan et ont exhorté les parties rivales à dialoguer, selon le médiateur sud-soudanais. Le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a indiqué vendredi soir que le président Salva Kiir avait parlé aux parties en conflit au Soudan de "ses préoccupations et de celles des dirigeants de l'IGAD", le bloc régional d'Afrique de l'Est.

Des pourparlers entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) doivent débuter samedi à Jeddah en vue de mettre un terme aux violences qui ont plongé le Soudan dans le chaos depuis le 15 avril.

Salva Kiir a été nommé par l'IGAD pour diriger les efforts de médiation régionale. La semaine dernière, le Soudan du Sud avait annoncé une trêve de sept jours. Mais cela n'a pas empêché la poursuite des combats entre les hommes du général Abdel Fattah al-Burhane et ceux des FSR du général Mohamed Hamdane Daglo.

"Le président Salva Kiir a mis l'accent sur la nécessité pour les différentes parties de respecter un cessez-le-feu et d'envoyer leurs représentants dans un lieu convenu pour entamer des pourparlers", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Les deux dirigeants soudanais ont promis de respecter le cessez-le-feu et M. al-Burhane a accepté de dépêcher son envoyé spécial à Juba lundi", selon le ministère.