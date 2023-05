Les affrontements entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan ont déjà fait plus de 551 morts et plus de 5.000 blessés, a annoncé vendredi le ministère soudanais de la Santé.

Le ministère a précisé qu’"il était question uniquement de cas officiellement enregistrés dans les hôpitaux soudanais". Un précédent bilan a fait état de 457 morts.

La situation au Soudan s'est dégradée à la suite de désaccords entre le commandant de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige également le Conseil souverain (la structure dirigeante du pays), et le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), son adjoint au Conseil. Ces désaccords concernent avant tout les délais de l'inclusion des forces de soutien rapide au sein d’une armée unie.

Des affrontements ont éclaté le 15 avril entre les deux structures près de la base militaire de Merowe et à Khartoum.