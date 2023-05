Les délégations participant à la 10ème réunion du Conseil des ministres de la Défense, à la 11ème réunion du Comité des Chefs d'Etat-Major et à la 14ème réunion des experts des Etats membres de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, ont visité, vendredi, la Base logistique régionale de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, à Jijel, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En marge des travaux de la 10ème réunion du Conseil des ministres de la Défense, de la 11ème réunion du ýComité des Chefs d'Etat-Major et de la 14ème réunion des experts des Etats ýmembres de la Capacité régionale de l'Afrique du Nordý, tenues à Alger durant la période allant du 02 au 06 mai 2023, les délégations de l'Algérie, de l'Egypte, de la Libye et de la République arabe sahraouie démocratique, ainsi que du Secrétariat exécutif de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, ont effectué hier 05 mai 2023, une visite à la Base logistique régionale de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord, sise à Jijel", précise le communiqué.

Les délégations ont été accueillies par le Chef d'Etat-major de la 5ème Région militaire en compagnie du Commandant de la Base logistique régionale et de cadres relevant de ladite Région militaire. Après une allocution de bienvenue, une présentation a été faite sur les missions et les capacités mises à disposition par la Base, afin de "garantir une réponse rapide et efficace aux besoins logistiques de la Force africaine en attente".

Cette visite a, en outre, permis de "s'enquérir des installations de la Base logistique régionale, qui joue un rôle clé dans le soutien logistique de la Force régionale en attente de la Capacité régionale de l'Afrique du Nord et de la Force africaine en Attente, et ce, lors d'un éventuel déploiement dans le cadre des missions de soutien à la paix, menées sous l'égide de l'Union africaine ou de l'Organisation des Nations Unies", ajoute la même source.

Cette visite a également constitué une occasion pour les représentants des pays membres et du Secrétariat exécutif de la NARC pour "échanger les points de vue sur les enjeux sécuritaires régionaux et les défis logistiques auxquels la Force africaine en attente fait face, lesquels ont mis l'accent sur l'importance de la coopération régionale dans le volet sécuritaire et l'engagement des pays membres de la Capacité région ale de l'Afrique du Nord à renforcer leurs capacités au sein de la Force africaine en attente et à consolider leur coopération en termes de logistique".