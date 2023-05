La cinquième et dernière étape du Tour cycliste du Bénin, disputée samedi, sur une distance de 135 kilomètres entre Séhoué et Cotonou, a été remportée par l'Algérien Hamza Yacine, en 3 heures, 5 minutes et 4 secondes.

L'international algérien termine deuxième au classement général, avec six secondes de retard sur le vainqueur, Achraf Ed-Doghmi, ayant bouclé les 663,63 kilomètres de cette 18e édition en 16 heures, 34 minutes et 10 secondes.

Oussama Cheblaoui et Ayoub Ferkous, les deux autres internationaux algériens engagés dans cette cinquième étape sont entrés respectivement en 17e et 25e positions, avec le même chrono que Hamza Yacine. Autre bonne performance de la sélection algérienne cette 18e édition du Tour cycliste du Bénin, le titre du meilleur sprinter, raflé par Abderraouf Bengayou.

L'Algérie a engagé cinq cyclistes dans cette compétition, à savoir : Hamza Yacine, Ayoub Ferkous, Oussama Cheblaoui, Abderraouf Bengayou et Mohamed Salah Cherki, sous la direction du coach Mohamed Mokhtari, qui a été secondé dans sa tâche par le mécanicien Tarek Boudiaf.

Avant son déplacement au Bénin, la sélection nationale avait effectué un dernier stage de préparation à Zéralda (Alger-Ouest), avec l'objectif de "récolter un maximum de points au Bénin", particulièrement Hamza Yacine, qui ambitionne d'améliorer son classement mondial.

Treize pays ont participé à cette 18e édition du Tour cycliste du Bénin, à savoir : l'Algérie, représentée par sa sélection nationale, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Mauritanie, le Maroc, le Togo, la France, I'Ile de Guam, les Pays-Bas, et le Bénin, pays hôte de la compétition, qui lui a engagé deux équipes. La compétition sera suivie du Grand Prix de Cotonou, prévu le 7 mai, sur un circuit fermé au niveau de la Route des Pêches, sur une distance totale de 104,4 kilomètres. Le départ sera donné à 14h00 alors que l'arrivée est estimée aux environs de 17h30 (heure locale).