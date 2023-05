Pour éviter les caries et préserver la bonne santé des dents, nous savons qu’il faut éviter les bonbons. Mais certains aliments sont également des ennemis pour vos dents.

Les muffins, cookies et autres petits gâteaux

Les bactéries présentes dans la bouche transforment tous les sucres en acide. Or, dès que votre salive devient acide, elle dissout le calcium présent dans l'émail dentaire : c’est ce qu’on appelle la déminéralisation. À la longue, vous finissez par perdre un nombre suffisant d'éléments structurants dans vos dents pour qu'il s'y produise… une carie ! C’est pourquoi les bonbons ne sont pas les seuls sucres à bannir de votre alimentation. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de craquer pour un petit gâteau à l’heure du goûter, buvez ensuite un grand verre d’eau.

Les sodas

Vous vous dites qu’un soda light, donc sans sucre, ne peut pas être mauvais pour vos dents ? Que nenni ! Un soda reste un soda, donc une boisson dont l’acidité équivaut à celle d’un jus de citron ! Aussi, pour éviter que la boisson ne reste trop longtemps en contact avec l’émail de vos dents, buvez-la avec une paille. Idéalement, il faudrait même boire un verre d’eau tout de suite après avoir terminé votre canette de soda ! Mais surtout, ne jamais se laver les dents dans l’heure qui suit car l’émail, déjà fragilisé par l’acidité du soda, risque de s’abîmer encore plus.

Les fruits séchés

Les fruits séchés sont, certes, d’excellents coupe-faim, mais ils ont tendance à rester collés sur les dents. Or, dès que quelque chose colle à vos dents, votre salive n'a plus accès à cette surface pour neutraliser l'acide ou la reminéraliser, et vous perdez du calcium. Si vous devez manger un aliment qui entre dans cette catégorie, brossez-vous les dents après.

Le pain de mie

Le pain de mie (et les féculents) joue aussi un rôle dans l’apparition des caries. Quand les amidons du pain se mélangent à l’amylase, un enzyme de la salive, il se forme un bain acide qui érode l’émail et rend les dents plus exposées. Par ailleurs, manger du pain trop mou entraîne une perte de densité osseuse au niveau de la mâchoire.

Le café

Associé à la caféine, le sucre que vous mettez dans votre café se transforme en véritable agresseur pour l’émail de vos dents car son acidité est renforcée par la caféine. En revanche, le thé, lui, est une boisson excellente pour lutter naturellement contre les caries. La présence d’antioxydants agit efficacement contre la formation de la plaque dentaire et aide à lutter contre les attaques des bactéries.