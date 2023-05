Plus de 40 exposants prennent part à la 2ème édition du Salon de l’optique et de lunetterie d’Oran (SIOL), ouvert jeudi matin.

Des représentants de marques internationales, des importateurs et fabricants nationaux, participent à ce rendez-vous devenu un "carrefour d'échanges" où se conjuguent à la fois santé, technicité, performance et mode, a précisé à la presse, M. Rachid Hessas, responsable de "RH international communication", organisatrice de l’événement, en marge de la cérémonie d'ouverture présidée par le représentant du ministère de l’Industrie pharmaceutique, Nabil Gheraïeb.

Le Salon permettra aux fabricants de verres, laboratoires, représentants de marques internationales et distributeurs du territoire national, de s’informer sur ce qui se produit en Algérie dans le domaine de l'optique et de la lunetterie, mais aussi sur les nouveautés techniques dans le monde, selon M. Hessas Cet événement de trois jours sera "un véritable lieu de convergence des talents et des savoir-faire" avec une multitude d’offres et de produits, comme les nouveaux styles de montures et de verres, de lunettes rondes vinta ge à multiples facettes, des verres anti-bleu, des montures de lunettes optiques et les matériels techniques, entre autres.

Plusieurs producteurs nationaux exposants au Salon ont souligné à l’APS la volonté de se lancer davantage dans la production d’autres articles liés à la lunetterie et l’optique, appelant à plus de facilités dans ce domaine.

Rachid Rahali, Directeur technique de la société Novatis optique, spécialisée dans l'industrie de l'optique médicale & de verres ophtalmiques, a précisé que couvrir le territoire national représente l’ambition majeure pour cette société, puisque seulement quelques producteurs de ce verre ophtalmique existent en Algérie. "Nous avons des contacts avec de clients potentiels africains et autres, qui demandent nos produits, mais nous nous focalisons actuellement sur la satisfaction de notre marché national très demandeurs", a-t-il fait savoir.

Pour M. Guidgiou Djamel, représentant de la société Equasyum, spécialisée dans la production d’articles et produits nettoyants de lunetterie, "il est primordial de couvrir le marché national par des produits de qualité, aux standards internationaux et à des prix raisonnables, avant de penser à d’autres marchés".

"Nous souhaitons d’abord voir nos produits dans toutes les wilayas du pays pour penser, ensuite, à l’expor tation, qui représente un enjeu majeur", a-t-il souligné, en présentant le dernier produit de sa société, un kit de nettoyage et de maintenance composé d’un produit nettoyant antibuée, désinfectant et parfumé, en plus d’un essuie microfibres et un tourne vice pour lunettes.

Pour Mme Irbah Imane, responsable commerciale de "Optique distribution Algérie", spécialisée dans la distribution d’équipements et de consommables d’ophtalmologie, l’année 2023 sera pour la société celle du lancement de la fabrication d’implants oculaires, "car l’avenir des boites pharmaceutiques est la production".

Selon elle, il sera question de l’ouverture, au courant de cette année, d’une usine de production d’implants oculaires à Constantine, mais aussi pour d’autres produits tels que les lentilles de contact, entre autres, tout en appelant à plus de facilités administratives dans ce domaine.