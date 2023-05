Le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ont signé vendredi un accord à Nairobi, capitale du Kenya, pour améliorer

la sécurité alimentaire, hydraulique et environnementale des communautés vulnérables

partout dans le monde.

Les deux agences de l'ONU travailleront avec les communautés locales, les gouvernements, les organisations régionales, les partenaires des Nations Unies et d'autres parties prenantes pour restaurer les écosystèmes dégradés et mettre à niveau des actions pour s'adapter à la crise climatique, et soutenir des pratiques agricoles durables, selon cet accord.

"Si nous travaillons ensemble plus étroitement, nous pouvons produire un impact réel et significatif. Nous pouvons améliorer l'atténuation et l'adaptation climatiques. Nous pouvons soutenir les populations vulnérables pour faire face aux conflits induits par la nature et aux catastrophes naturelles", a déclaré le directeur exécutif du PNUE, Inger Andersen, dans un communiqué conjoint publié à Nairobi.

La directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, a déclaré que l'implantation mondiale et l'échelle opérationnelle du PAM, combinées à l'expertise scientifique du PNUE, aideraient les gouvernements, les communautés et les familles en première ligne face à la crise climatique à mieux se protéger.