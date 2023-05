Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a fait part jeudi à Khenchela de la détermination de son département ministériel à ouvrir un centre d’excellence d’énergies renouvelables dans cette wilaya Le ministre a précisé au cours de l’inspection de l’avancement des travaux du projet de réalisation d’un institut d’enseignement professionnel à Khenchela que le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels est déterminé à ouvrir un centre d’excellence dédié aux énergies renouvelables, affirmant le lancement de l’opération de recherche d’un partenaire national ou international expérimenté et de compétence avérée pour développer la formation dans ce domaine conformément à la stratégie de l’Etat.

M. Merabi a indiqué au cours d’une conférence de presse animée au centre de formation professionnelle Messaoudi Hocine dans la commune de Khenchela que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels en collaboration avec les services de la wilaya de Khenchela et les associations d e la société civile, compte organiser le mois de juin prochain, un salon national du tapis algérien.

Il a précisé que la wilaya de Khenchela dispose de compétences et potentialités naturelles, agricole, touristique et culturelle, lui permettant de devenir une wilaya pilote par excellence dans le domaine économique, ce qui donnera lieu à l’ouverture de perspectives pour les stagiaires et apprentis du secteur qui ont achevés leurs formations. Il a fait part qu’il a donné des instructions à l’effet de la réservation de l’institut national spécialisé de la commune de Kais à la formation dans les filières agricoles, et les différentes branches de l’agroalimentaire conformément à la vocation agricole de la région.

Le ministre a recommandé l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des établissements de formation et d’enseignement professionnels notamment dans les spécialités agricoles, indiquant dans ce cadre ‘’qu’il ne faut pas qu’on soit consommateurs des nouvelles technologies notamment dans le domaine agricole, mais on doit créer de nouvelles technologies d’autant que les compétences dans le domaine de l’innovation existent pour mettre en place les moyens nécessaires’’.