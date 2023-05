La judokate algérienne Amina Belkadi, N.24 mondiale dans la catégorie (-63 kg), aborde sa participation aux Championnats du monde 2023, prévus du 7 au 13 mai à Doha (Qatar), avec l'ambition d'intégrer le Top 18 du classement mondial, qui lui ouvre les portes de la qualification aux JO de Paris-2024.

"Je vais aborder la compétition combat par combat en essayant de passer le maximum de tours, avec l'objectif de récolter le maximum de points pour intégrer le Top 18 du classement mondial et assurer ma qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024", a déclaré Belkadi (30 ans) en conférence de presse tenue jeudi à Alger avant le départ de la délégation algérienne pour Doha.

Meilleure algérienne au ranking mondial, la championne d'Afrique des -63 kg a également indiqué que son parcours aux Mondiaux 2023 dépendra entre autres du tirage au sort, assurant qu'elle a bénéficié des meilleures conditions de préparation avant le début de la compétition. "Le staff technique national a tracé un programme de préparation, qui se déroule dans de très bonnes conditions.

Je me sens au top de ma forme et j'espère faire mieux que lors des derniers Mondiaux où j'ai été éliminée au golden score face à la numéro une mondiale. A Doha, j'espère bénéficier d'un tirage au sort clément pour aller le plus loin possible et pourquoi pas, aller chercher une médaille mondiale", a-t-elle souhaité. De son côté, le coach de la sélection nationale féminine, Mohamed Sedari, a indiqué que la stratégie de sa judokate est d'assurer rapidement sa qualification aux JO-2024 afin de préparer sereinement le rendez-vous de Paris, où elle vise une médaille. "Toutes les conditions sont réunies pour réussir sa participation aux Mondiaux de Doha et décrocher la qualification aux JO-2024. Nous allons se focaliser sur l'aspect psychologique afin qu'elle soit dans les meilleures conditions le jour J", a-t-il dit. Pour le rendez-vous de Dha, l'Algérie sera représentée par six judokas : chez les messieurs par Waïl Ezzine (-66 kg), Dris Messaoud (-73 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed Sofiane Belrekaâ (+100 kg), alors que chez les dames, la sélection nationale sera représentée par Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78 kg). Selon la Fédération internationale de judo (IJF), 683 athlètes (356 messieurs et 327 dames), représentant 100 pays d es cinq continents, participeront à cette compétition planétaire.