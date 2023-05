Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en exergue l'importance de la contribution, responsable et professionnelle, de la presse dans l'accompagnement des acquis réalisés en Algérie.

"Sans presse, nous n'irons pas loin... une presse responsable... une presse professionnelle", a déclaré le président de la République dans des extraits de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et qui sera diffusée ce samedi à partir de 21h00 sur les chaînes de télévision.

"L'Algérie est très grande... C'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie", a ajouté le Chef de l'Etat.

Soulignant que la "responsabilité ne se résume pas à un fauteuil ou un burnous rouge", le Président Tebboune a soutenu que la "responsabilité consiste à protéger ton peuple et à ne pas tolérer les fautes des responsables ou les protéger. Quiconque commet une faute doit payer".

Président de la République : "la Syrie ne saurait être privée de ses droits"

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que ce que fait l'Algérie envers la Syrie part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe et que "ce pays frère ne saurait être privé de ses droits", soutenant que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie "n'a jamais changé".

Lors de sa rencontre périodique avec les représentants de la presse nationale, tenue en marge de la cérémonie qu'il a présidée, mercredi au Centre international de conférences (CIC), à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président de la République a évoqué la qualité de membre de la Syrie au sein de la Ligue arabe, précisant que "ce que nous faisons part du principe que la Syrie est un membre fondateur de la Ligue arabe" et que "l'isoler ou non ne veut pas dire la priver de ses droits".

Cela dit, "il existe un ordre mondial qui s'impose au faible avant le puissant", a-t-il ajouté, souhaitant voir un "changement de la vision arabe" et le resserrement du rang arabe pour devenir une puissance. "Nous devrions être les premiers à croire en notre force", a-t-il dit. Après avoir affirmé que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie "n'a jamais changé", le Président Tebboune a rappelé l'aide apportée par l'Algérie à ce pays frère suite au séisme dévastateur qui l'a frappé en février dernier, soulignant que cette aide était "un don du cœur dénué de tout calcul politique".

Il a noté, à cet égard, que les positions de l'Algérie et toutes ses initiatives reposaient exclusivement sur le principe de solidarité et d'entraide arabe loin des calculs politiques et des intérêts étroits.