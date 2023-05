La ville de Khemis Miliana dans la wilaya d’Ain Defla, a commémoré vendredi le 64e anniversaire de la mort du chahid colonel Si M’hamed Bougara, l’un des chefs de la Wilaya IV historique, tombé au champ d'honneur les armes à la main contre la soldatesque française.

Plusieurs activités ont été au programme de cette journée commémorative du martyr Si M’hamed Bougara, tombé au champ d’honneur le 5 mai 1959 à Ouled Bouachra (wilaya de Médéa), coïncidant avec le soixantenaire de l’Indépendance nationale, organisée par l’Assemblée populaire communale (APC) de Khemis Miliana, en collaboration avec le mouvement associatif local.

Lors de cette journée, dont les activités ont été lancées lundi dernier et se poursuivront jusqu'au 8 mai marquant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945, des courses cyclistes ont été organisées vendredi matin dans la ville de Khemis Miliana avec la participation de plusieurs catégories de différentes écoles de cyclisme de la wilaya. La veille, jeudi, un défilé des athlètes de différentes disciplines sportives a sillonné, dans l’après-midi, les principales rues de la ville. D'autres compétitions ont eu lieu le 1er mai, notamment un semi-marathon qui a connu la participation d’une vingtaine de wilaya et une course pédestre ciblant les personnes aux besoins spécifiques, à Khemis Miliana.

Par ailleurs, les organisateurs de l’événement ont prévu aussi, à cette occasion, plusieurs activités sportives, dont des compétitions de football, de boxe, de pétanque, d'arts martiaux et de tennis de table.

Pour rappel, au déclenchement de la Révolution, M'hamed Bougara était chargé de l’organisation de la résistance armée à Amrouna, dans la localité de Tniet El-Had dans la wilaya IV historique.

Il avait participé, le 20 Août 1956, au congrès de la Soummam et fût désigné responsable politique et membre du conseil de la wilaya IV historique, puis promu, en 1958, au grade de colonel.

Il est resté à la tête de la wilaya et avait fortement contribué à l’organisation des structures opérationnelles de cette wilaya en mettant en place un système d’organisation militaire hiérarchisé et structuré.

Il est tombé au champ d'honneur le 5 mai 1959 à l'âge de 31 ans à Ouled Bouachra (wilaya de Médéa) avec plusieurs autres de ses compagnons d’armes.