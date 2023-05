La production industrielle française a baissé de 1,1% en mars après un rebond en février, plombé par des reculs dans plusieurs secteurs, de la pharmacie à l'énergie et le BTP, en passant par le raffinage, particulièrement affecté par les grèves, a indiqué l'Institut français de la statistique (Insee).

L'activité de cokéfaction et de raffinage, qui ne représente qu'une petite partie de l'industrie française, a chuté de 46% sur un mois "en raison des mouvements de grève", explique l'Insee dans un communiqué. La production automobile a légèrement progressé, de même que la métallurgie et le textile.

L'Insee a revu à la hausse l'indicateur de février, avec un rebond de 1,4% de la production, contre 1,2% estimé initialement. Sur un an, la production industrielle est en baisse de 0,5% au premier trimestre. La production de l'industrie manufacturière, une partie de l'indicateur industriel total, est en hausse de 0,5% sur un an mais en baisse de 1,1% sur un mois après une hausse en février. Elle est globalement stable depuis fin 2020, après le lourd plongeon lié à la pandémie de Covid-19.

Dans le détail, la fabrication de matériels de transports, qui avait tiré l'indice en février, est resté stable (+0,2%) en mars, avec une hausse de 0,9% pour l'automobile et une baisse de 0,4% pour les "autres matériels de transport" qui comprennent notamment les avions. La pharmacie poursuit son recul avec -8,4% en mars, pour atteindre -7% au premier trimestre sur un an, et l'agro-alimentaire marque le pas (-0,2% en mars contre +1,5% en février). "Dans le contexte de renchérissement de l'électricité et du gaz, les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptible de peser sur leur production", note l'Insee, citant la sidérurgie (-23% sur un an au premier trimestre) et la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-26%).

En dehors du secteur manufacturier, la production d'énergie (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) a reculé de 1,2% comparé à février. La construction est en baisse de 0,9% en mars et quasi-stable au premier trimestre. Après une hausse de 2,6% du PIB sur l'ensemble de 2022, l'activité économique française a continué de résister et de croître légèrement en début d'année 2023, avec une hausse de 0,2% au premier trimestre.