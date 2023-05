L'Organe des Nations Unies travaille à l'extension de l'Initiative céréalière de la mer Noire et demande à toutes les parties concernées de s'engager de manière constructive, a indiqué vendredi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le Centre de coordination conjointe (CCC) n'est pas parvenu à un accord pour autoriser de nouveaux navires à participer à cette initiative, laquelle permet d'exporter des céréales ukrainiennes et d'autres produits agricoles à partir des ports de la mer Noire.

Le CCC poursuit son travail quotidien d'inspection des navires précédemment autorisés, a-t-il ajouté. Des représentants de l'ONU participeront à une réunion technique convoquée par le gouvernement turc sur l'initiative, en préparation d'une réunion de haut niveau qui aura lieu la semaine prochaine à Istanbul, a précisé M. Haq. "Nous attendons donc des discussions constructives et franches avec toutes les parties, dans le but de surmonter les difficultés et d'œuvrer à la poursuite et à la pleine mise en œuvre de l'ini tiative". Toutes les parties - la Russie, l'Ukraine, les Nations Unies et la Turquie - seront représentées à cette réunion de haut niveau de la semaine prochaine. Mais les noms des participants doivent encore être déterminés, a-t-il indiqué lors d'un point de presse quotidien.

La directrice de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rebeca Grynspan, s'est rendue vendredi à Moscou dans le cadre des consultations en cours avec de hauts responsables russes concernant l'engagement onusien à faciliter l'exportation sans entrave de produits alimentaires et d'engrais russes, y compris l'ammoniac, vers les marchés mondiaux, a poursuivi M. Haq. Le protocole d'entente entre la Russie et l'ONU sur la facilitation des exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes est un accord parallèle à l'Initiative céréalière de la mer Noire. L'Initiative céréalière de la mer Noire a été signée séparément par la Russie et l'Ukraine à Istanbul avec la Turquie et l'ONU le 22 juillet 2022. Cet accord, initialement en vigueur pour 120 jours, a été prolongé à la mi-novembre 2022 pour 120 jours supplémentaires, jusqu'au 18 mars 2023.