Les dépôts de la finance islamique au niveau du Crédit populaire algérien (CPA) s'élèvent à plus de 25 milliards de dinars, a indiqué jeudi le chef de département de la finance islamique de cette banque publique, Sofiane Mazari, ajoutant que le nombre des clients de la banque dans le cadre de la finance islamique dépasse les 35.000 clients.

Selon le bilan de la banque dévoilé par M. Mazari lors de la cérémonie du lancement du crédit sans intérêts destiné aux pèlerins, baptisé "Qard hassen hajji", le même responsable a fait savoir que les dépôts recouvrés dans le cadre de la finance islamique, deux ans après son lancement au niveau de la banque, s'élevaient à plus de 25 mds/da avec plus de 35.000 clients recensés dans ce créneau.

A ce propos, le directeur a expliqué que le CPA avait obtenu "des résultats positifs et réalisé de grands progrès dans ce domaine", soulignant que la banque offre 15 produits de la finance islamique au niveau de 96 bureaux à travers le territoire national. S'agissant du lancement officiel du produit "Qard Hassen Hajji" par le CPA dans le cadre de la finance islami que, M. Mazari a fait savoir que ce crédit, lancé pour la deuxième saison consécutive, avait obtenu le certificat de conformité à la Charia du Comité National de la Fatwa pour l'Industrie de la Finance islamique.

Indiquant que la valeur du crédit peut atteindre 300.000 da sans intérêts, M. Mazari a rappelé que ce crédit était destiné aux pèlerins "remplissant les conditions légales et réglementaires établies par les autorités compétentes dans ce domaine". "Qard Hassen Hajji" est destiné aux particuliers résidents, de nationalité algérienne, disposant d'un revenu stable et dont l'âge est inférieur à 75 ans",a-t-il ajouté avant de relever que le CPA permet aussi aux enfants ou conjoints du pèlerin de souscrire à ce crédit pour financer le pèlerinage du parent et/ou du conjoint". Concernant le remboursement du crédit, le responsable a précise qu'il se fait sur 24 mois, après les trois premiers mois de l'obtention du crédit. Ce crédit intervient, selon M. Mazari " pour consolider les capacités financières des pèlerins et leur permettre de s'acquitter du coût financier du Hadj et d'accomplir le 5ème pilier de l'Islam en toute aisance", invitant " toute personne intéressée par ce financement à se rapprocher des bureaux de la finance islamique relevant du CPA".

De son côté, le président du Comi té de contrôle charaique du CPA et membre du Haut conseil islamique (HCI), Said Bouizri, a estimé que "Qard Hassen Hajji" vient "consacrer la dimension sociale et cultuelle, dans un contexte marqué par la hausse des coûts du Hadj". Dr.Bouizri a affirmé que ce crédit répondait aux aspirations des citoyens, ce qui devrait "soulager les pèlerins algériens".