La Cour d'Alger a confirmé, mardi, la peine de 12 ans de prison ferme prononcée à l'encontre de Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ex-président de la République, poursuivi dans des affaires de corruption avec d'anciens hommes d'affaires.

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait condamné Saïd Bouteflika à la même peine en février dernier.

La peine de 12 années de prison a été également confirmée contre Ali Haddad et Ahmed Maazouz.

La cour d'Alger a confirmé, en outre, les verdicts prononcés contre Mahieddine Tahkout (15 ans de prison ferme), les frères Kouninef (5 ans) et les frères Tahkout (5 ans).

Dans la même affaire, la cour d'Alger a confirmé les verdicts prononcés contre l'ancien député Tahar Missoum dit "spécifique" et l'ex-directeur général de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Aboud Achour (2 ans de prison ferme).

La même juridiction a confirmé le jugement portant confiscation de tous les fonds, revenus et biens illégaux dans le cadre de cette affaire.