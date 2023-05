La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a reconduit cette année, la commercialisation de son crédit destiné aux pèlerins et conforme aux préceptes de la Charia islamique, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Basé sur le principe de "Kardh hassan, ce produit baptisé "Essabil" s'adresse "aux détenteurs d’un passeport Hadj, à leurs conjoints, à un de leurs descendants ou ascendants directs", précise la banque, ajoutant que "le montant du financement peut atteindre 450.000 DA avec une durée de remboursement étalée sur 24 mois dont 03 mois de différé, sans aucune marge bénéficiaire".

L'année dernière, la BNA était la première banque à avoir commercialiser ce type de financement, rappelle-t-on dans le communiqué.

Afin d'accompagner les Hadjis à préparer leur pèlerinage, la banque assure avoir mobilisé le personnel de son réseau dédié à l’activité de finance islamique, composé de soixante-huit (68) guichets et huit (08) agences, répartis sur tout le territoire national, à l’effet de recevoir les demandes de financements des pèlerins et les traiter dans des délais les plus réduits.