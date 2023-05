Des participants à une journée d’étude sur "l’intelligence artificielle et l’avenir de l’information" ont mis en exergue mardi à Mostaganem l'importance de l'intelligence artificielle et son impact sur ses multiples usages sur les métiers des médias.

Mouloud Baali, coordinateur de cette rencontre organisée à l'initiative de la radio nationale, a indiqué que l'intelligence artificielle est devenue incontournable du fait de l'importance de ses usages dans divers domaines, dont l’information et la communication qui a commencé à s'orienter vers des applications d'amélioration des performances, de développement de contenus et de réalité virtuelle soutenus par ces nouvelles technologies.

L'intervenant a ajouté qu'ouvrir un débat avec des professionnels et des chercheurs sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'avenir des métiers du journalisme est devenu nécessaire et se présente d'urgence à plusieurs niveaux techniques et législatifs. L’universitaire spécialisé en informatique à l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Dr. Sahaba Karim, a indiqué que "les utilisati ons de l’intelligence artificielle aide à orienter le message médiatique et son impact sur le public, ou en partie pour maîtriser plusieurs décisions de l’individu. Le chef du département des sciences politiques de la même université, Abessir Ahmed Taleb, a évoqué la valeur économique des usages de l’intelligence artificielle et son rôle dans la promotion de la recherche scientifique.

Il a traité, dans ce contexte, les nouvelles applications qui peuvent valoriser la recherche scientifique et surmonter les difficultés de la recherche auxquelles le chercheur est confronté, notamment la traduction simultanée, la prospection de sources originales, la vérification et l'audit de l'information, ainsi que la contribution de la recherche scientifique à la transition vers l’économie numérique. La journée d'étude a été organisée à la bibliothèque principale de lecture publique Moulay Belhamissi, en coordination avec l'université Abdelhamid Ben Badis et la Direction de wilaya de la Culture et des Arts, au cours de laquelle dix feuilles de recherche techniques, professionnels et juridiques ont été présentées sur le sujet, avec une présentation des usages de la nouvelle génération de technologie au niveau de la radio locale.