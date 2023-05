La demande de talents en intelligence artificielle (IA) a augmenté de 11 % en Inde au cours des six derniers mois, stimulée par les demandes d'emploi dans des secteurs tels que l'informatique, la vente au détail, les télécommunications et les secteurs de la publicité et des études de marché.

Selon un rapport du cabinet de conseil Foundit, le secteur informatique vient en tête des secteurs demandant des talents en IA avec 29 %, suivi du secteur de la publicité, des études de marché et des relations publiques à 17 % et du commerce de détail à 11 %.

"L'adoption de technologies telles que ChatGPT a émergé comme un changeur de jeu dans le monde de la technologie.

Bien qu'il y ait plusieurs débats concernant les pertes d'emplois avec l'intervention de l'IA, la même technologie devrait créer de nouveaux rôles et augmenter les opportunités d'emploi", a considéré Sekhar Garisa, PDG de Foundit.

"Bien qu'il y ait beaucoup de nouveaux talents sur le marché, les organisations ont du mal à embaucher un candidat parfaitement adapté au poste", a ajouté M. Garisa.

Les emplois et compétences les plus demandés sont les ingénieurs logici els, les ingénieurs de données, les scientifiques des données, les développeurs Python, les consultants en analyse marketing, les architectes de données AWS, les ingénieurs en apprentissage automatique et les chefs de produit IA.