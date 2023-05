Une centaine de stagiaires ont pris part mardi à l’ouverture des ateliers de formations et les masters class sur le 7e art, organisés à Bejaia par le Centre algérien du cinéma (CAC), le Centre algérien du développement du cinéma (CADC) et la direction de la culture et des arts de la wilaya.

La plupart des participants sont des débutants dans le domaine qui ambitionnent de se forger un profil dans les différentes facettes du cinéma, mais prennent part aussi aux ateliers, une vingtaine de candidats déjà aguerris et qui espèrent y trouver matière a développer leur background, en profitant des conseils et de l’expérience des professionnels, assurant l’encadrement du stage, soulignent les organisateurs.

Cinq ateliers ont été ouverts à cet effet, dont un master class exceptionnel en mise en scène et direction d'acteur, dont la direction a été confiée à Karim Traidia, réalisateur et scénariste diplômé de l’Ecole du cinéma d’Amsterdam et qui a signé entre autres films "Chroniques de mon village" en 2015. Les autres ateliers, également animés par des professionnels du 7e Art, sont "un espace d’apprentissage théorique, avec un importan t volet pratique", a indiqué le directeur artistique des journées cinématographiques de Bejaia, Hakim Abdelfettah, qui salue, le travail de proximité avec les professionnels.

Autres ateliers au programme de cette formation, "La réalisation", encadré par Mohamed Yargui, "L'actorat", assuré par le comédien Idir Benaibouche, "les techniques de prise de son", dispensé par Kamel Mekissa et "l'initiation à l'écriture", animé par Kamel Boukkella.

Les ateliers sont ponctués par des conférences académiques animées, entre autres intervenants, par Latifa Lafer, anthropologue à l’université de Tizi-Ouzou sur "l’histoire et l’esthétique du cinéma algérien".

La formation cinématographique qui se tient à la maison de la culture se poursuit jusqu’à 5 mai, est auréolée quotidiennement en fin de journée, par des projections-débat de films, en présence du grand public.