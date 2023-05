L’exposition "Soixante ans de création picturale algérienne" a été inaugurée, mardi après-midi à Tizi-Ouzou, en présence d’un public nombreux, venu découvrir et apprécier cet événement collectif réunissant 63 artistes de différentes régions du pays.

C’est à la galerie d’art du théâtre de verdure Mohia, à la maison de la culture Mouloud Mammeri, que le vernissage de l’exposition, organisée par l’Agence algérienne de rayonnement culturel (AARC), a été inaugurée en présence d’artistes exposants, de la famille artistique locale, mais aussi de nombreux visiteurs de tous les âges. Les artistes peintre Kebieche abdelhakim et Mohdeb Larbi, ont relevé à l'APS que "Tizi-Ouzou, en plus d’être un des bastions de la Révolution de novembre 54, est aussi une wilaya de l’art et de la culture", ajoutant que les citoyens de cette région du pays "se sont toujours intéressés à l’art".

Parmi les visiteurs de l’exposition, organisée sous l’égide du ministère de la Culture et des arts, des étudiants qui ont déclaré avoir apprécié les œuvres réalisées dans différents styles dont l’impressionnisme, callig raphie, nature morte, Street Art, iconographie numérique, et abordant des thèmes liés, entre autres, à la joie de l’indépendance, la Révolution algérienne, au patrimoine, l'habit traditionnel, l’architecture et la fraternité entre les différente races. Ces jeunes ont souligné qu’il s’agit d’un "événement unique de voir réunis dans une seule exposition autant d’artistes algériens de renom et de pouvoir discuter avec eux autour de l’art et de leurs œuvres". Présent au vernissage, le directeur général de l’AARC, Abdelkader Bendameche, a indiqué que l’événement est une dédicace aux artistes algériens.

"C’est un regard vers le passé et les anciens artistes qui ont participé à la Révolution algérienne et à toutes les étapes de l’édification de notre pays, mais aussi en direction de la jeunesse dont le cœur bat pour l’Algérie".

L’exposition collective animée par 63 artistes est arrivée à Tizi-Ouzou après s’être posée à Alger, Tlemcen, Bechar, Mascara, Mostaganem et Laghouat. Elle se poursuivra jusqu’au 15 mai courant et coïncidera avec la commémoration des événements du 8 mai 45 à Tizi-Ouzou, ancienne wilaya III historique.