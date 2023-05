Au moins six civils ont été tués lundi soir en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dans une nouvelle attaque de village attribuée aux ADF, rebelles affiliés au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique", ont indiqué mardi des sources locales.

Les morts se comptent par centaines depuis la fin de l'année dernière dans cette province riche en or en proie aux violences de divers groupes armés. "Les rebelles ADF ont fait incursion lundi soir aux environs de 20H00 au village Makumo, dans le groupement Bangole", en territoire de Mambasa, a indiqué Gilbert Sivamwenda, président de la société civile de la chefferie (ensemble de villages) de Babila Babombi.

Les assaillants ont tué des villageois et pillé des biens, "c'était le sauve-qui-peut et l'armée est arrivée en retard, quand les rebelles étaient déjà partis", a constaté de son côté Tonge Sorone, représentant des jeunes de Babila Babombi. "Ce matin nous avons découvert six corps", a ajouté M. Babombi, qui a participé aux recherches des victimes. Selon ces deux sources, les recherches n'ont pu être menées loin en brousse à l'extérieur du village en raison de l'insécurité et ce bilan est donc provisoire.

L'ONU estimait mi-avril à plus de 150 le nombre de personnes tuées depuis le début du mois en Ituri et, fin mars, y chiffrait à quelque 485 le nombre de morts depuis décembre.