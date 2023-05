Les autorités du Sennar au sud du Soudan ont déclaré l'état d'urgence pour une période d'un mois dans les limites géographiques de l'Etat, rapportent mardi des médias soudanais.

Cette décision qui a été annoncée par le gouverneur par intérim de l'Etat de Sennar, Ibrahim Al-Nour, est liée aux violences qui secouent le pays depuis le 15 avril dernier, selon l'agence de presse soudanaise (SUNA).

La décision a été prise pour, notamment, contrôler les produits stratégiques tels que l'essence, le gaz, le sucre, la farine, le pain et l'huile, ainsi que leur transport, circulation et stockage, d'après l'agence.

La situation au Soudan s’est aggravée en raison d’un désaccord entre les dirigeants de l'armée régulière et les Forces de soutien rapide (FSR). Le 15 avril, des affrontements meurtriers ont éclaté faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés.