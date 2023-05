L'ambassadeur d'Algérie à Bamako, Riache El Houès a indiqué que l'Algérie déployait des efforts afin de ramener la paix entre les Maliens sur la base de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, dont les principes "extrêmement clairs" s'appuient sur "le respect de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté et de son unité nationale".

"Pour ce qui est du nord du Mali, il y a l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui repose sur des principes extrêmement clairs, à savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté et de son unité nationale", a souligné M. El Houès dans une déclaration à la presse en marge d'une table-ronde sur "Les relations historiques, commerciales, culturelles et humaines entre la Région du Touat (en Algérie, ndlr) et le Mali (ancien Soudan occidental) du XIIe au IXXe siècle", organisée conjointement à Bamako par l'ambassade d'Algérie au Mali et l'Association des amis de l'Algérie. "Les efforts que nous déployons entrent dans ce cadre et dans cet objectif, à savoir ramener la paix avec le concours de tous les Maliens et de tous les signataires (de l'accord d'Alger) sur la base de ses principes clairs et précis", a-t-il dit. Interrogé sur la récente visite du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf à Bamako, M. El Houès a affirmé qu'elle avait pour but d'instaurer "un dialogue avec les frères Maliens au plus haut niveau pour voir comment faire avancer durablement le processus de paix au Mali". Un processus, a-t-il rappelé, "dont l'Algérie assume le rôle de chef de file et pour lequel elle tient à cœur afin d'aider les frères Maliens à dépasser la situation d'impasse actuelle". Par ailleurs, lors de son allocution à la table-ronde, le diplomate algérien a tenu à souligner que cette rencontre était "particulière", notant que le thème choisi tient compte du processus de construction des relations entre l'Algérie et le Mali.

Cette table-ronde "tient à l'importance du thème traité, de son poids dans le long et patient processus de construction des relations entre nos peuples et entre nos interactions", a-t-il assuré. "Elle tient aussi au rôle déterminant que ce processus doit jouer dans le façonnage de nos futurs communs et invite à en cerner les meilleurs apports et en tirer les enseignements les plus instructifs", a-t-il ajouté. A noter que la table-ronde a été l'occasion pour les conférenciers de donner plus d'explications au public sur les relations culturelles, religieuses et économiques entre l'Algérie et le Mali. Ainsi, des détails ont été apportés, entre autres, sur la place et le rôle historique des manuscrits dans l'espace sahélo-saharien et des contributions ont été présentées sur les échanges scientifiques et culturels entre Touat et Tombouctou aux XIV et XVI siècles, ainsi que sur les relations socio-commerciales entre Touat et les régions de Gao et Tombouctou aux XIV et XVI siècles.