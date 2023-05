La Ligue des Etats arabes a condamné, mardi, la négligence médicale délibérée et systématique de la part de l'entité sioniste contre les prisonniers palestiniens qui a conduit à la mort en martyr du prisonnier Khader Adnan.

Dans un communiqué publié ce mardi, le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a déclaré que "les autorités de l'occupation sont entièrement responsables de ces crimes contre les prisonniers palestiniens", condamnant "la poursuite des tueries lentes en violation des conventions et du droit international humanitaire, et la persistance des violations des droits de l'homme les plus élémentaires".

La Ligue arabe a mis en garde, en outre, contre le silence de la communauté internationale et des organisations internationales face à de tels crimes, exigeant "la fin de la négligence médicale délibérée et systématique que l'occupation sioniste continue de pratiquer contre les prisonniers palestiniens au vu et au su des pays et des peuples du monde et des organisations de défense des droits de l'homme". Le prisonnier politique palestinien Khad er Adnane, 44 ans, est mort en martyr mardi matin dans une prison de l'occupation sioniste, après 87 jours de grève de la faim qu'il avait entamée, le 5 février dernier, pour protester contre son arrestation dans le cadre d’une détention dite administrative (sans inculpation). Une grève générale a été déclenchée dans les territoires palestiniens occupés pour protester contre la mort en martyr de Khader Adnane.